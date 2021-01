Destaques 27/01/2021 08:22 Redação I Nativa News Alta Floresta: Azul cogita a operar com voos em dias alternados a partir de fevereiro Foto: Reprodução/Internet Na última semana o setor de turismo de Alta Floresta tem encontrado dificuldades para agendamento de novos clientes por falta de voos diários para o município. Além do setor de turismo, outras empresas ligadas a vendas de passagens aéreas registraram a mesma dificuldade para o mês de fevereiro, gerando especulações sobre o cancelamento dos voos entre Alta Floresta e a capital mato-grossense, Cuiabá. No site da companhia aérea, Azul, o agendamento de passagens para o mês de fevereiro apresenta mínimas opções. Em contato com a empresa, por meio da assessoria de imprensa foi negada a informação de cancelamento de voos diários no município de Alta Floresta, informado ainda, por meio de nota, um ajuste na malha. Confira a nota: “NOTA À IMPRENSA A Azul esclarece que, em virtude de ajustes pontuais na malha, os voos entre Cuiabá e Alta Floresta não serão operados em alguns dias do mês de fevereiro. A companhia ressalta, no entanto, que as alterações são temporárias e que os Clientes de Alta Floresta continuarão sendo conectados com voos diretos para a capital mato-grossense e de lá para as mais de 100 cidades que a Azul opera no país, incluindo Guarulhos.”

