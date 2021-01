Destaques 27/01/2021 09:52 Redação I Nativa News Alta Floresta: homem é detido pela PM após estupro de vulnerável Foto: Arquivo/Nativa News Um homem foi detido na tarde de ontem (26) pela Polícia Militar de Alta Floresta após denúncia de estupro de vulnerável. O fato foi registrado em setor na área central do município, a criança deu detalhes do ocorrido para a mãe, que acionou a polícia. Conforme registro da Polícia Militar, a mãe da menina de 05 anos recebeu a guarnição no portão da residência, informando que a criança relatou detalhes do abuso que ocorreu durante a chuva na tarde de ontem, a mãe dormia no momento do abuso. Segundo a mãe da menina relatou para a guarnição, a criança disse que o abuso aconteceu “em troca de mexer no aparelho celular do suspeito”. No boletim de ocorrências a mãe relatou que a filha disse que o suspeito mandou a criança abrir a boca e que colocou o órgão genital dentro da boca e ficou forçando para dentro, e que ficou passando a mão e os dedos na genitália na criança. Ao saber do abuso a mãe acionou a polícia, que diante os relatos, deu voz de prisão ao suspeito que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

