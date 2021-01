Destaques 27/01/2021 12:04 Seciteci prorroga prazo para inscrição de professores temporários; vagas para Alta Floresta Os profissionais deverão atuar na conclusão de cursos profissionalizantes que estão em andamento, mas foram suspensos por conta da pandemia Foto por: Juliane Caju A Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), prorrogou até o dia 29 de janeiro, o prazo para as inscrições para os candidatos interessados em participar do processo seletivo para a contratação de professores temporários. O prazo para as inscrições se encerrariam nesta terça-feira (26), porém, foi ampliado para o preenchimento de todas as vagas. Os profissionais deverão atuar na conclusão de cursos profissionalizantes que estão em andamento, mas foram suspensos por conta da pandemia. Em fevereiro serão divulgados os classificados conforme etapas especificadas em edital. Todas as informações sobre o edital, prazos e inscrições poderão ser acessados AQUI. Os professores vão atuar nas Escolas Técnicas Estaduais (ETE’s) de Sinop, Rondonópolis, Barra do Garças, Diamantino, Tangará da Serra, Lucas do Rio Verde, Alta Floresta e Poxoréu. A base salarial é a mesma de professores efetivos e segue conforme a carga horária de cada profissional, que pode ser de 20, 30 ou 40 horas, portanto pode variar de R$2,4 mil a R$4,8 mil. Os requisitos e documentos necessários estão disponíveis no edital.

Voltar + Destaques