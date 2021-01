Destaques 27/01/2021 19:02 Consórcios Portal do Amazônia e Vale do Teles Pires serão reativados Reuniões da equipe da Sedec com prefeitos das regiões apresenta importância do trabalho colaborativo para o desenvolvimento regional Foto: Divulgação Nesta terça-feira (26.01), os prefeitos dos municípios que fazem parte dos consórcios intermunicipais Portal da Amazônia e Vale do Teles Pire se reuniram com a equipe técnica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) para tratar da reestruturação. Durante o encontro, foi apresentado um passo a passo das ações para reativação e também as vantagens dos consórcios para as regiões. “As reuniões estão sendo muito produtivas, com a presença da grande maioria dos prefeitos, e percebemos um interesse grande dos municípios em se organizarem e terem as vantagens de um consórcio intermunicipal, trabalhando de forma cooperativa e colaborativa”, diz Celso Banazeksi, secretário adjunto de Desenvolvimento do Ecossistema Empreendedor da Sedec. O consórcio Portal da Amazônia é formado pelos municípios de Colíder, Guarantã do Norte, Itaúba, Marcelândia, Matupá, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Santa Helena, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. O prefeito de Matupá, Fernando Zafonato, foi eleito o presidente do consórcio. “O consórcio funciona com o esforço dos municípios e com o apoio do Estado. O governador Mauro Mendes tem uma visão municipalista e temos certeza que seremos bons parceiros. É muito importante para ações maiores que muitos municípios não conseguiriam executar sozinhos, como aterro sanitário e maquinários para conservação de rodovias, por exemplo”, frisa Zafonato. Assessoria O consórcio Vale do Teles Pires é formado pelos municípios de Alta Floresta, Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde e Paranaíta. Os prefeitos escolherão o presidente e a diretoria do consórcio em reunião nesta sexta-feira (29.01). Para Valdemar Gamba, prefeito de Alta Floresta, município onde foi sediada a reunião sobre o consórcio, a ação vem ratificar a necessidade que os gestores municipais vinham percebendo. “O consórcio será ótimo para a região. Nós já estávamos conversando sobre a necessidade de trabalharmos juntos e isso veio confirmar que é o melhor caminho”, ressalta. O secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, reforça a importância da organização dos municípios. “O trabalho colaborativo em consórcio traz muitas vantagens para as regiões, como estão sendo apresentadas nas reuniões, e, assim, é possível diminuir as desigualdades regionais”. Agenda Estão agendadas reuniões em Tangará da Serra (30/01, às 10h), Pontes e Lacerda (03/02, às 8h), Cáceres (03/02, às 14h), Alto Araguaia (dia 10, às 8h), Rondonópolis (10/02, às 14h), Barra do Garças (23/02, às 8h), Água Boa (23/02, às 14h), São Félix do Araguaia (24/02, às 8h), Confresa (24/02, às 14h), Lucas do Rio Verde (05/03, às 8h), Cuiabá (09/03, às 8h).

