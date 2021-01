Destaques 28/01/2021 06:14 Redação I Nativa News Prefeitura de Alta Floresta proíbe festas, shows e eventos por 45 dias Foto: Reprodução A prefeitura municipal de Alta Floresta editou decreto N° 0114/2021 com novas medidas para prevenção e avanço do contágio da covid-19 no município. De acordo com o decreto, pelos próximos 45 dias fica proibida a realização de eventos sociais, festas, shows, atividades em casas noturnas e confraternizações com mais de 100 pessoas em espaços privados ou públicos, “inclusive o uso de logradouros públicos, onde haja aglomeração e consumo de bebidas alcoólicas”. A festa ou comemoração em residência fica restrita ao número máximo de 10(dez) pessoas, incluso os habitantes do imóvel, devendo ainda ser adotadas as medidas de prevenção ao Corona vírus -COVID-19.

