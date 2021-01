Destaques 28/01/2021 11:25 Eliza Gund I Nativa News Força Tática da PM entrega cadeira especial à deficiente em Alta Floresta Foto: Divulgação Nesta quarta-feira (27) militares da Força Tática do 9º Comando Regional de Polícia Militar em Alta Floresta surpreendeu uma família, moradora do bairro Boa Nova 1, com a entrega de uma cadeira de banho adaptável à família do jovem Léo, que tem paralisia cerebral. Leonardo do Carmo tem 23 anos, filho da dona de casa Maria Aparecida do Carmo, tem paralisia cerebral como sequela de complicações de parto. Com o seu desenvolvimento, as dificuldades no cuidado vêm aumentando, uma delas era a hora do banho, o casal precisava estar junto, um segurando o outro dando o banho. A cadeira foi adquirida através de doações feitas por amigos e apoiadores da Polícia Militar. O valor total, tendo passado o custo da cadeira, foi repassado à família e utilizado para cuidados médicos do jovem Léo. “A Polícia Militar, agradece mais uma vez, à todos àqueles que estão prontos a nos apoiar e fazer a diferença na vida das pessoas!”

