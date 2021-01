Destaques 28/01/2021 18:44 Assessoria de Comunicação Carteira de Identificação para Autista já pode ser emitida em Nova Monte Verde Foto: Divulgação A Carteira de Identificação do Autista (CIA), destinada para crianças e adolescentes diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), já está disponível para emissão em Nova Monte Verde, garantida pela lei federal 13.977/2020 e lei estadual 10.997/2019. A Emissão será feita pelo CRAS, é totalmente gratuita e com validade de 5 anos. Ela facilitará a identificação e a prioridade no atendimento em serviços públicos e privados , em especial as área da saúde , educação e assistência social, bem como supermercados, farmácias, bancos , restaurantes e lojas em geral. "Esta é uma luta pela inclusão, um grande avanço para as pessoas com autismo" - Afirma a Secretária de Assistência Social, Joane Moreira.

