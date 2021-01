Destaques 28/01/2021 18:48 Pecuaristas de MT devem preencher o Guia de Indicadores da Pecuária Sustentável Foto: Reprodução Técnicos capacitados pelo GTPS – Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável – visitarão no primeiro quadrimestre de 2021 cerca de 600 propriedades rurais, que se dedicam à pecuária de corte, em quatro municípios de três estados brasileiros, a fim de orientar produtores rurais no preenchimento do GIPS – Guia de Indicadores da Pecuária Sustentável. Pará, Rondônia e Mato Grosso estão na rota do GTPS a partir desta terça-feira (19). O GIPS – plataforma online, que pode ser acessada pelo site www.gips.org.br – tem por finalidade auxiliar o produtor rural, de forma gratuita, a avaliar o nível de sustentabilidade da propriedade rural, junto de orientações para avançar no desenvolvimento de uma pecuária sustentável. A ferramenta passou por reformulação para tornar a linguagem mais acessível e objetiva, com o intuito facilitar o preenchimento, por parte dos pecuaristas. O projeto é executado pelo GTPS e conta com o apoio do Solidaridad Brasil, parceria com os frigoríficos Minerva Foods e JBS e é financiado pelo NICFI. O projeto busca apoiar a transição para uma pecuária de baixo carbono na Amazônia e contribuir para a adaptação e mitigação das mudanças climáticas. “Os dados levantados pelo GIPS apontam quais indicadores devem ser melhorados e sugere como isso pode ser feito, com base na legislação brasileira, protocolos de boas práticas e em princípios globais de sustentabilidade, sendo um instrumento de gestão e mensuração para a pecuária”, explica a gerente executiva do GTPS, Luiza Bruscato, ao assegurar que o programa é destinado tanto aos pecuaristas que acabaram de iniciar sua jornada, quanto aos que têm resultados para demonstrar. Os dados são confidenciais e os indicadores são aplicáveis a todos os elos da cadeia. Os municípios que receberão os técnicos do GTPS até o dia 30 de abril serão: Mirassol d’Oeste (MT), Rolim de Moura (RO), Novo Repartimento e Marabá (PA). Pecuaristas dessas regiões, que tiverem interesse no Guia de Indicadores da Pecuária Sustentável, podem entrar em contato via WhatsApp (11) 99264-7515 ou pelo e-mail gips@gtps.org.br.

