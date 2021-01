Brasil registra 140 casos de estupro por dia e 58% das vítimas têm até 13 anos

Coordenadora do Projeto Eu tenho Voz, do Instituto Paulista de Magistrados, defende

conscientização e ações objetivas para conter o abuso sexual infantil

No Brasil são registrados 140 casos de estupro por dia, e em 58% dos casos a vítima tem até 13 anos de idade, caracterizando o crime de estupro de vulnerável. Os dados são referentes ao primeiro semestre de 2020 e fazem parte do Anuário Brasileiro de Segurança Pública.



Diante desses números alarmantes, a juíza Hertha Helena Rollemberg Padilha de Oliveira, coordenadora do Projeto Eu Tenho Voz e 2ª vice-presidente do Instituto Paulista de Magistrados (IPAM), disse hoje (28) que "deve haver maior conscientização e mais ações objetivas contra esse tipo de violência". Segundo a juíza, "a proteção das crianças e adolescentes é um dever de toda a sociedade, portanto, a família, a comunidade, o poder público e cada um de nós têm que estar consciente e agir objetivamente para conter o abuso sexual infantil", afirmou.



A magistrada destacou que desde 2016 o Projeto Eu Tenho Voz, desenvolvido pelo IPAM, leva informação e sensibilização sobre o tema do abuso sexual infantil às escolas de ensino fundamental e aos centros comunitários, com a presença de juízes e voluntários e a apresentação da peça Marcas da Infância, que traz de maneira lúdica a discussão de diferentes tipos de violência cometidos contra crianças e adolescentes.



A coordenadora do projeto também alerta para a necessidade de maior vigilância no período de quarentena da covid-19, já que a maior parte dos abusos acontecem dentro de casa, onde as vitimas estão isoladas com seus algozes, e é importante que os casos sejam denunciados. "Quero lembrar que, embora as escolas estejam fechadas por causa da pandemia, o canal aberto no site do IPAM pelo projeto Eu Tenho Voz mantém o recebimento de denúncias, o acolhimento das vítimas e o acompanhamento dos casos em andamento", afirmou a juíza.



"No ano passado, o caso da menina de 10 anos que precisou passar por um aborto após ser estuprada gerou comoção nacional. Neste ano, houve um caso semelhante, que está repercutindo na imprensa: outra criança de 10 anos vítima de estupro, que estava grávida de gêmeos, foi submetida a um aborto. Entretanto, as estatísticas apontam que o Brasil registra 6 abortos por dia em meninas entre 10 e 14 anos. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, a cada hora, 4 meninas de até 13 anos são estupradas no Brasil, dados que se repetem no Anuário referente ao primeiro semestre de 2020", afirmou a juíza.



A 2ª vice-presidente do IPAM anunciou também o lançamento em breve do Projeto Eu Tenho Voz na Rede, "que é a adaptação do projeto à modalidade a distância, tanto para podermos atuar remotamente durante a pandemia, quanto para que o Projeto possa ser levado para escolas fora de São Paulo", disse a juíza.



Sobre os sinais que as crianças que sofrem violência sexual podem apresentar, ela esclareceu que "a criança sempre dá sinais e o primeiro deles é a mudança de comportamento: se ela é uma criança mais ativa pode ficar mais introspectiva, se é mais quietinha pode se tornar violenta. E, conforme o abuso vai se desenvolvendo, a criança também começa a ter algumas manifestações de sexualidade que não estão de acordo com a idade dela", afirmou.



Por fim, a juíza reafirmou a importância de que seja feita a denúncia. "Se você tem alguma dúvida ou suspeita de que algo não está correndo bem, não fique parado. A omissão é um crime. Não se omita se você acha que está acontecendo algum tipo de violência contra uma criança. Se você estiver enganado, melhor para a criança, mas se estiver certo poderá estar salvando uma vida com a sua denúncia."

Sobre o Projeto Eu Tenho Voz - O Projeto Eu Tenho Voz foi desenvolvido pelo Instituto Paulista de Magistrados (IPAM) em 2016 com o objetivo de prevenir o crime de abuso sexual, físico e psicológico contra crianças e adolescentes. As ações do projeto ocorrem nas escolas públicas e centros comunitários, das regiões de maior vulnerabilidade da Capital e de outros municípios. O IPAM promove a apresentação da peça teatral Marcas de Infancia, que aborda a questão do abuso sexual e violência contra crianças de forma lúdica, sempre com a presença de juízes, promotores de justiça e procuradores do estado voluntários, que promovem um debate, ao final da apresentação, com professores e alunos. Na mesma ocasião são recebidas denúncias, que são encaminhadas paras as autoridades competentes e acompanhadas pela equipe do projeto. O projeto inclui, ainda, cursos de capacitação de professores na prevenção e combate ao abuso sexual. Sobre o IPAM - O Instituto Paulista de Magistrados é uma associação civil de cunho científico e cultural, sem finalidade lucrativa, idealizada para valorizar o Poder Judiciário e a Magistratura. Foi fundado em 8 dezembro de 1999, por 21 juízes de primeiro grau, com o objetivo de defender as prerrogativas e a dignidade dos magistrados e propor demandas coletivas na defesa desses interesses. Está sediado na cidade de São Paulo e conta atualmente com mais de 1 mil associados, entre membros titulares, colaboradores e honorários.