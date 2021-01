Destaques 29/01/2021 05:55 Só Notícias Alta Floresta, Nova Monte Verde, Colíder e mais 3 cidades terão verba para pavimentação asfáltica Foto: Divulgação O secretário estadual de Infraestrutura, Marcelo Oliveira, debateu com o deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), Nininho, e os prefeitos de Alta Floresta, Chico Gamba (PSDB), de Colíder, Maninho (Patriota), de Nova Santa Helena, Paulo Bortolini (Solidariedade), de Itaúba, Toninho ‘Tijolinho’ (PDT), Edemilson Marino (PP), de Nova Monte Verde e de Reserva do Cabaçal, Jonas Campos (PP) projetos para obras de pavimentação urbana. Eles trataram da elaboração dos projetos e demais exigências para consolidar convênios para garantir recursos federais com contrapartida do Estado. Foi feita a conferência de documentos de cada município para que os processos sejam formalizados com as assinaturas dos convênios junto ao governo do Estado. Para a maioria dos município será destinada verba de R$ 2 milhões – Itaúba terá R$ 1 milhão para pavimento e R$ 1 milhão para aquisição de maquinário. “Estive reunido com o senador Carlos Fávaro e com o deputado Neri Geller já faz um tempo, onde fizemos um levantamento de municípios que tinham as demandas encaminhadas. Todos esses seis municípios citados estão aptos, com a documentação em dia, que são as certidões. Ao todo serão investidos R$ 12 milhões via convênio federal, distribuídos pelo governo do Estado por meio da Sinfra, as obras serão viabilizadas via convênios, Estado e Municípios”, explicou Nininho, através da assessoria. O parlamentar adiantou que outros municípios serão contemplados, a exemplo de Nova Xavantina e Guiratinga.

