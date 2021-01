Destaques 29/01/2021 06:02 Só Notícias Prefeitura de Paranaíta fecha para desinfecção após 4 funcionários positivados para Covid A prefeitura de Paranaíta suspendeu o expediente na manhã de ontem (28) depois que o município detectou 65 novos casos do novo Coronavírus nos últimos dois dias, sendo quatro de funcionários do poder executivo municipal. Como medida de prevenção, o prédio será desinfectado e todos os funcionários serão testados. A expectativa é que os resultados saiam amanhã e que na segunda-feira, se houver condições sanitárias adequadas, o atendimento seja retomado. O prefeito Osmar Mandacaru (Patriota) comunicou os servidores esta manhã em reunião realizada fora da prefeitura, num espaço aberto, com todos mantendo distanciamento e utilizando máscaras facial. Ele cobrou comprometimento dos servidores para que fiquem em casa até o retorno das atividades da prefeitura e pediu que cuidem de si e de seus familiares, lembrando o risco de colapso no Hospital Regional de Alta Floresta, que atende ao município. “Essas 48 horas que a prefeitura vai ficar fechada é o prazo para ficarem prontos os exames. É uma prevenção, um sinal vermelho. Dentro do nosso quadro de servidores tinham quatro cujos exames deram positivo de uma vez só”, declarou nas redes sociais. A secretária municipal de Saúde, Andreia Reis, reforçou a importância da ação preventiva como alternativa para “cortar a cadeia de transmissão” e sugeriu que os comerciantes façam o mesmo na iniciativa privada. “É uma atitude preventiva. Tivemos estes quatro casos positivos que já estão em isolamento e isso seria suficiente. Porém, conversamos e preocupados em garantir que a gente possa cortar essa cadeia de transmissão tomamos essa decisão de fazer um exame em todos vocês. Este é um diferencial de Paranaíta. Nestes casos, aqui, por exemplo, se não tivéssemos feito o rastreio, nós não saberíamos”, complementou Andreia. Conforme o Boletim Epidemiológico da prefeitura, Paranaíta já registrou 1.070 casos e 14 mortes. Atualmente são cinco pessoas internadas, sendo uma em UTI e quatro em enfermarias. Mesmo com os números em alta, a cidade ainda é classificada pelo Estado com risco baixo de contaminação. A secretária Andreia Reis reconheceu que os números são elevados para um município com população de 11,2 mil habitantes, mas explicou ao Só Notícias que isso se deve à testagem em massa da população como alternativa para evitar mais contaminação. Desde o começo da pandemia já foram realizados mais de 8 mil testes rápidos e 2,8 mil exames PCR em cerca de 30% da população.

