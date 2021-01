Destaques 29/01/2021 17:45 MPF investiga frigorífico de Alta Floresta por comprar ilegalmente gado O Ministério Público Federal (MPF) abriu procedimento para investigar um frigorífico, localizado no município de Alta Floresta, por descumprir acordo e comprar gado proveniente de fazendas com desmatamento ilegal. Conforme o MPF, iniciado em 2009, o órgão ministerial vem celebrando Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) do Programa Carne Legal com frigoríficos que operam nos estados da Amazônia Legal no qual as empresas se comprometem a adquirir gado apenas de áreas que não tenham desmatamento ilegal, que não sejam áreas com alguma indicação de trabalho escravo, que não tenham conflito agrário, e nem estejam sobrepostas a terras indígenas e unidades de conservação. Porém, de acordo com a procuradora da República, Ludmila Bortoleto Monteiro, existe denúncia de que o frigorífico A.F teria realizado a compra de gado proveniente de fazendas com desmatamento ilegal entre 2015 e 2020. O procedimento tramita em sigilo.

