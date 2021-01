Destaques 29/01/2021 18:20 Operação prende policial que cobrava propina para não prender "figurões" em Colider A Corregedoria Geral da Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta sexta-feira (29.01), a Operação Fim da Linha cujo alvo é um investigador de polícia que usou do cargo para exigir vantagem indevida de terceiros em Colíder, no ano de 2019. A Corregedoria apurou que o servidor, se valendo da facilidade de seu cargo, exigiu vantagem indevida a três pessoas no município quando ainda trabalhava na cidade, para que não os envolvessem em uma investigação e, consequentemente, não tivessem prisão deferida em desfavor deles. A operação deflagrada nesta manhã cumpriu mandados de prisão preventiva e busca e apreensão deferidos pela 3ª Vara Criminal de Colíder. Foi determinado ainda pela Justiça o sequestro/arresto de valores do investigado. A Corregedoria destaca que as ações de combate aos crimes de corrupção, a partir de agora, buscará sempre realizar o sequestro e arresto de valores e bens, com base no Decreto-Lei 3.240/1941, com a finalidade de garantir a reparação das vítimas, bem como porque em caso de condenação criminal ao final do processo criminal, o Código Penal impõe como certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Assim, a Polícia Civil, por intermédio da Corregedoria Geral, reafirma seu caráter republicano, vindo a investigar e responsabilizar os integrantes de seu quadro, para que a população mato-grossense se sinta encorajada a denunciar maus servidores, para que estes possam ser investigados e, caso reunido provas, responsabilizados. O policial também será autuado em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e munições, uma vez que durante buscas na sua residência foi encontrada uma arma sem registro. O nome da “Operação Fim da Linha” foi escolhido como forma de simbolizar que diante da prática, em tese, de concussão contra três pessoas a presente investigação colocou um fim a atuação ilícita do policial.

