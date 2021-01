Destaques 30/01/2021 04:33 Melhorias na rede de água na região Sul reforçam eficácia no abastecimento em Alta Floresta Ampliando as melhorias empreendidas no abastecimento de água da cidade, a Águas Alta Floresta tem realizado ações de interligação das redes nos bairros da região Sul (Jardim Ipiranga, Panorama, Renascer, Primavera e Oliveiras). Nesta nova etapa de obras de modernização e aperfeiçoamento dos sistemas de distribuição de água, cerca de sete mil famílias serão beneficiadas com mais disponibilidade e água 100% fluoretada na torneira. “Com a interligação do sistema, ampliamos a segurança operacional no transporte de água, de forma com que chegue com mais pressão e regularidade às residências”, destaca o gerente operacional da Águas Alta Floresta, Christopher Alves. A interligação da rede faz parte de um conjunto de ações de infraestrutura desenvolvidos na região, que segue um cronograma específico de execução. Serviço - As ações de melhorias executadas pela concessionária Águas Alta Floresta terão início às 6h deste domingo, 31 de janeiro, com término programado para 12h. Durante os serviços o abastecimento aos bairros, bairros Jardim Europa e Jardim Ipiranga, atendidos por essa rede ficará, temporariamente, suspensos. O fornecimento de água será regularizado em até 12 horas após a conclusão dos serviços, conforme a rede for pressurizada – medida que ocorre de forma progressiva para preservar as tubulações. É importante que a comunidade faça uso moderado de água e siga adotando hábitos que evitem o desperdício.

