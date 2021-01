Destaques 30/01/2021 07:05 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Carreta carregada com esteira se envolve em acidente com caminhão na MT-208 Os caminhões se envolveram em acidente no trevo em frente Quartel da Policia Militar O acidente foi registrado as 16h na rodovia MT-208, no trevo de entrada da cidade de Alta Floresta. Apenas danos materiais foram registrados nos dois veículos envolvidos. Conforme registro da Polícia Militar, o caminhão baú, MB 1518 de cor branca, seguia na avenida Ariosto da Riva para adentrar a rodovia sentido ao município de Carlinda. Em sentido contrário na rodovia seguia o caminhão Volvo que transportava um trator esteira em sua carroceria. A pá do trator esteira enganchou na cabine do caminhão baú, que estava invadindo a pista, arrastando o baú por alguns metros. O trânsito ficou lento por algumas horas até a retirada dos veículos.

