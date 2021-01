Destaques 30/01/2021 07:25 Eliza Gund I Nativa News Operação Trânsito Seguro em Alta Floresta conta com apoio do batalhão de trânsito de Cuiabá Fotos: Nativa News Na noite desta sexta-feira (29) 9° Comando Regional da Polícia Militar de Alta Floresta lançou, em parceria com o Batalhão de Trânsito do Comando Especializado, a abertura da Operação Trânsito Seguro. Com um bloqueio em frente à Praça Cívica na avenida Ludovico da Riva as 19h30, a operação visa a segurança da população de Alta Floresta, tendo como principal objetivo a prevenção de acidentes de trânsito, que aumentaram neste início de ano. Conforme relatos do Sargento Moura do Batalhão de Trânsito, a principal irregularidade encontrada no trânsito alta-florestense é a condução de veículos sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), documentos com até seis anos em atraso, além da falta de hábito de utilização do cinto de segurança. “Estamos abordando, orientando, tem muitas pessoas que fazem conversões erradas, mas isso deve ser pelo fato de que a maioria das pessoas parecem não ser habilitadas”. A operação Trânsito Seguro deve se estender pelos próximos dias no município, com bloqueios em pontos estratégicos, garantindo mais segurança e evitando acidentes no trânsito de Alta Floresta.

