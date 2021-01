Alta Floresta lidera outros municípios para reestruturar o Consórcio Intermunicipal

Através dos representantes Celso Banazeski, secretário Adjunto do Desenvolvimento do Ecossistema Empreendedor e Maria Stela, representante da SINFRA, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (SEDEC) esteve na última semana reunida em Alta Floresta com prefeitos da região do Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Teles Pires, composto de seis municípios.

A reunião teve como objetivo, reestruturar o Consórcio no tocante as ações dos municípios, criando uma parceria Consórcio/Estado para o desenvolvimento da região. Para Banazeski, o entendimento do Governo do Estado é que para o desenvolvimento do estado aconteça em todas as regiões, o caminho mais curto é através dos 15 consórcios Intermunicipais de Desenvolvimento, “a organização dos consórcios é o caminho mais curto para que esse desenvolvimento aconteça”, pontua o secretário.

“Via Consórcio você consegue ampliar a atuação do Estado nos municípios”, diz Maria Stela destacando programas do governo como o Mais Mato Grosso, onde a gestão estadual tem nove bilhões e meio para investimentos, com cinco bilhões destinados à Secretaria de Infraestrutura para investimento em obras, podendo os municípios acessar todos os programas disponíveis, inclusive o programa de pontes com um total de 550 milhões para serem investidos via convênios com os consórcios.