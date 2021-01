Destaques 31/01/2021 06:43 Redação I Nativa News Prefeitura de Nova Bandeirantes divulga classificação preliminar do Processo Seletivo Simplificado A Secretaria de Educação de Nova Bandeirantes divulgou nesta quinta-feira (28.01) a lista de classificação dos inscritos no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de 44 profissionais na área da educação para o ano letivo de 2021. Conforme proporções mencionadas no edital Nº 002/2021 do processo seletivo simplificado destinado à Secretaria Municipal de Educação, apresentar o Anexo complementar, em ordem de cargos, e local de atuação, o resultado e a Classificação Prévia dos candidatos. O prazo para apresentação de recurso administrativo contra a ordem de classificação termina nesta segunda – feira (01/02) até as 17hs, exclusivamente em forma de requerimento e protocolado junto à Comissão Organizadora. ANEXO I PROFESSORES PEDAGOGIA ZONA RURAL 2021 CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO 1º MARIA MARGARETH TONIOLO 62,60 APROVADO 2º BEATRIZ CORREA HABOWSKI 57,78 APROVADO 3º SILMARA PARREIRA CASSIMIRO 55,09 APROVADO 4º MARIA APARECIDA SILVA 55,06 APROVADO 5º LEIDAMAR VIEIRA DE FREITAS 53,64 APROVADO 6º ROSEMEIRE CASADO 53,32 APROVADO 7º LEILA PEREIRA GREGOSKI 49,73 APROVADO 8º LEONILDA ZACARIAS DOS SANTOS 49,20 APROVADO 9º PATRÍCIA SANTOS LUZ 49,02 APROVADO 10º RENATA DIODATO MUNIZ 47,07 APROVADO 11º DEGMAR MOURA DOS SANTOS 46,03 CLASSIFICADO 12º ELIANE PEREIRA DA SILVA 45,93 CLASSIFICADO 13º MARIA JOSÉ GONÇALVES 45,00 CLASSIFICADO 14º LENICE CIRINO DE OLIVEIRA 44,92 CLASSIFICADO 15º CLEIDIVANE LEMES DA SILVA 43,01 CLASSIFICADO 16º ADRIELLY BINDANDI ROCHA 42,47 CLASSIFICADO 17º LEIDIANE APARECIDA DA SILVA 40,90 CLASSIFICADO 18º RENATA GONÇALVES BARBOSA DA SILVA DIAS 37,44 CLASSIFICADO 19º MARLENE NOGUEIRA CINTRA BOREGIO 36,70 CLASSIFICADO 20º LUSIMAR APARECIDA LIMA DO NASCIMENTO 36,10 CLASSIFICADO 21º ANDRÉIA RODRIGUES BUFOLLO 35,70 CLASSIFICADO 22º CRISTINA ALVES DE LIMA GOMES 35,51 CLASSIFICADO 23º LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS 33,65 CLASSIFICADO 24º DAIANE RODRIGUES MARQUES PEREIRA DUARTE 32,21 CLASSIFICADO 25º CLAUDIANE FERNANDES DA SILVA MELLO 30,73 CLASSIFICADO 26º LEONINA PEREIRA OLIVEIRA 28,74 CLASSIFICADO 27º JULIANA DE MELO MARTINS 26,70 CLASSIFICADO 28º TAINARA VILELA NUNES GREGOSKI 21,50 CLASSIFICADO 29º ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA 20,00 CLASSIFICADO 30º EVELLEN JESUS SANTOS 20,00 CLASSIFICADO 31º JUCIANE CARLOS DA SILVA 10,00 CLASSIFICADO 32º DEISI KIRSCHNER 10,00 CLASSIFICADO 33º LAIANE CRISTINA RUFINO 10,00 CLASSIFICADO PROFESSORES LINGUA PORTUGUESA ZONA RURAL CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO 1º ELCIO AMÂNCIO DA SILVA 47,21 APROVADO 2º NEUSA RITA DE SÁ 42,47 APROVADO 3º ANDREIA MEDEIROS RIBEIRO 42,18 CLASSIFICADO 4ª FATIMA DE FÚCIO AMÂNCIO DA SILVA 37,36 CLASSIFICADO PROFESSORES MATEMATICA ZONA RURAL 1º ELISANGELA PEREIRA GONÇALVES 52,73 APROVADO 2º MARIA EDUARDA DA SILVA DIAS 19,62 CLASSIFICADO 3º FARLEY NEVES MOREIRA 15,39 CLASSIFICADO 4º JEFTÉ DE OLIVEIRA DA SILVA 10,00 CLASSIFICADO PROFESSORES CIÊNCIAS ZONA RURAL 1º DIRSON FILHO NOGUEIRA BOREGIO 36,75 APROVADO 2º GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA 10,00 CLASSIFICADO PROFESSORES HISTORIA ZONA RURAL 1º JOSEANE PEREIRA GONÇALVES 52,99 APROVADO 2º MARLI APARECIDA DA SILVA 45,83 CLASSIFICADO PROFESSORES GEOGRAFIA ZONA RURAL 1º MARINALVA ALMEIDA GOMES 50,67 APROVADO 2º ROSANI PINHEIRO DE SOUZA 40,00 CLASSIFICADO PROFESSORES EDUCAÇÃO FISICA ZONA RURAL 1º ADRIANA RODRIGUES FERREIRA 56,40 APROVADO 2º VALDEVINO FLAUZINO AZEVEDO 46,00 CLASSIFICADO 3º SABRINA TATIELE ROZIN 30,86 CLASSIFICADO PROFESSORES PEDAGOGIA ZONA URBANA CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO 1º LUCIENE FERREIRA 61,78 APROVADO 2º LILIAN MARIA NUNES DE SOUZA 55,66 APROVADO 3º CLEUDES TEREZINHA ZANROSSO DOS REIS GARBIN 55,26 APROVADO 4º REGINA DUARTE 53,64 APROVADO 5º VANDA DE CAMPOS BRITO 52,69 CLASSIFICADO 6º MARIA LUIZA MEDINA 52,00 CLASSIFICADO 7º CLEUDINEIA DE OLIVEIRA SELLA 51,79 CLASSIFICADO 8º MARIA SALVADOR DOS SANTOS 51,60 CLASSIFICADO 9º MARIA BEZERRA PAES BALANI 50,95 CLASSIFICADO 10º SUZEMAR ARCANJO DE SOUZA 50,17 CLASSIFICADO 11º LEANDRO DA SILVA TOMAZ 48,92 CLASSIFICADO 12º ILSE TEREZINHA BAUNGARTNER 47,84 CLASSIFICADO 13º SOLANGE MIGUEL DOS SANTOS 47,60 CLASSIFICADO 14º JOÃO SOARES DOS SANTOS 47,44 CLASSIFICADO 15º EDEVALDO TRINDADE DE ALMEIDA 47,39 CLASSIFICADO 16º NILCEIA FRANCIOLI 47,04 CLASSIFICADO 17º MARINETE BATISTA DA SILVA 46,82 CLASSIFICADO 18º SIMONE PINTO DA SILVA LOBATO 46,62 CLASSIFICADO 19º SIMONE CRISTINA BARBOSA DA SILVA 45,62 CLASSIFICADO 20º MARIA APARECIDA DA COSTA FLORES 45,17 CLASSIFICADO 21º LUCILENE C. DE ALMEIDA 44,25 CLASSIFICADO 22º LUCIENE PERES 43,60 CLASSIFICADO 23º ELISA BUENO DA SILVA 42,46 CLASSIFICADO 24º CAMILA DO NASCIMENTO LIMA 42,46 CLASSIFICADO 25º APARECIDO MARQUES DA COSTA JUNIOR 41,64 CLASSIFICADO 26º GRACIELA APARECIDA RODRIGUES FELIPES 41,61 CLASSIFICADO 27º CIBELE DOS SANTOS NÓBREGA 40,80 CLASSIFICADO 28º RAISSA SERGIA GERIMINIANO 38,00 CLASSIFICADO 29º LEONILDA ALVES PIRES SEVERINO 33,30 CLASSIFICADO 30º DANIELE DA SILVA RIBEIRO 20,00 CLASSIFICADO PROFESSORES LINGUA PORTUGUESA ZONA URBANA 1º MATILDE FERNADES GUILHERME 55,35 CLASSIFICADO 2º VIVIAN APARECIDA PRETTI 40,00 CLASSIFICADO 3º SIVANI FERRAZ DE SOUZA PIO 31,36 CLASSIFICADO PROFESSORES MATEMATICA ZONA URBANA 1º BRUNO DOS SANTOS QUINA 40,00 APROVADO 2º TAINARA PRISCILA SEZE DA SILVA 31,50 APROVADO PROFESSORES CIÊNCIAS ZONA URBANA 1º VANDERLEIA MOREIRA ALVES 46,13 APROVADO 2º TAINARA ANTUNES DOS SANTOS 41,64 CLASSIFICADO 3º LEANDRO FAGNER DA SILVA 22,70 CLASSIFICADO PROFESSORES HISTÓRIA ZONA URBANA CLASSIFICAÇÃO CANDIDATOS PONTUAÇÃO 1º MARILUCIA TEIXEIRA FERRAZ 51,69 APROVADO 2º CATIA MARTINS DAMASIO ZANRE 33,92 CLASSIFICADO 3º JULIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 15,76 CLASSIFICADO PROFESSORES GEOGRAFIA ZONA URBANA 1º ETELVINA CARVALHO DA SILVA 31,00 CLASSIFICADO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL RURAL(VIGIA) CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO 1º LETICIA PAULA VIEIRA 20,00 APROVADO 2º CLEUZELI BENTO CIRINO 11,79 CLASSIFICADO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL RURAL(ZELADORA/LIMPEZA) CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO 1º ROSANA SILVA DOS SANTOS 22,83 APROVADO 2º NEREIDE RODRIGUES LEITE 20,78 APROVADO 3º FABIANA APARECIDA DE MELO MARTINS 10,15 APROVADO 4º SUÉLE APARECIDA DE PAULA 6,00 CLASSIFICADO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL RURAL(NUTRIÇÃO) CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO 1º DIENE APARECIDA DE OLIVEIRA 23,28 APROVADO 2º ELIMARA CLAUDIA RODRIGUES DE LIMA 12,97 APROVADO 3º ROSENILDA ROBAERT 12,62 APROVADO 4º MARINA BERTOLETA MOREIRA DE OLIVEIRA 11,55 CLASSIFICADO 5º ARIANA MARTINS LOPES 8,71 CLASSIFICADO 6º CELIRES SIDOOSKI 6,78 CLASSIFICADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL RURAL (MONITOR) CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO 1 º VANDERLÉIA DE AGUIAR VERLY 21,17 APROVADO 2 º TAIS APARECIDA BERLANDA BABOLIN 21,08 CLASSIFICADO 3º ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA 20,65 CLASSIFICADO 4º JULIANA BORCK FLORES SANTANA 10,80 CLASSIFICADO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL URBANA (VIGIA) CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO 1º LEVI SANTANA DOS SANTOS 13,00 APROVADO 2º VALDAIR FRANCISCO JOSE DE SA 12,68 CLASSIFICADO 3º YELTISHIN ALAN SILVA GONÇALVES 6,00 CLASSIFICADO 4º WILSON MENDES BARRANCO 4,50 CLASSIFICADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL URBANO(MONITOR) CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO 1º LEILA ALI DARWICHE 31,99 APROVADO 2º RENATA FABRICIA ANUTO 26,32 CLASSIFICADO 3º TATIANE LOURENÇO CAMARGO 20,00 CLASSIFICADO 4º PRISCILA GUIMARÃES DE ALMEIDA 16,63 CLASSIFICADO 5º KHAUARA KETLYN SCHMITT 13,00 CLASSIFICADO 6º BERENICE RODRIGUES DA SILVA 11,57 CLASSIFICADO 7º GUSTAVO MANCOELHO DOS SANTOS 11,50 CLASSIFICADO 8º CARLA FERNANDA VIEIRA DA SILVA 10,78 CLASSIFICADO 9 º LIDIANE MEINHART 10,00 CLASSIFICADO 10 º GEISIANA VOTH DE ARAUJO 10,00 CLASSIFICADO 11 º BRUNA GABRIELE DE SOUZA MEIRA 10,00 CLASSIFICADO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL URBANA(NUTRIÇÃO) CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO 1 º JHENIFFER SALGUEIRO 11,50 APROVADO 2º SIDIA DA SILVA BANDEIRA 10,00 CLASSIFICADO 3º ANDRESSA BERTUOL 10,00 CLASSIFICADO 4º APOLIANE GUEDES REYNAUD 7,00 CLASSIFICADO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL URBANA(ZELADORA/LIMPEZA) CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO 1 º GENECI VEDIGAL BEZERRA 26,17 APROVADO 2º HILOI LIMA DA SILVA 11,05 CLASSIFICADO 3º NOEMI BIANCA GRACIMAR TEIXEIRA 11,00 CLASSIFICADO 4º MARLUCE ALVES DA SILVA 10,50 CLASSIFICADO 5º VILMA DE ARAÚJO DA SILVA 10,00 CLASSIFICADO 6º FÁTIMA ROSARIA DOS SANTOS 10,00 CLASSIFICADO

