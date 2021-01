Destaques 31/01/2021 11:19 Eliza Gund I Nativa News Casa fica parcialmente destruída após incêndio em Alta Floresta Foto: Divulgação/ 7ª CIBM Na manhã deste domingo (31) Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas em uma residência na rua J-3, área central de Alta Floresta. A ocorrência foi registrada as 07h10 da manhã. No local a guarnição encontrou a residência em chamas, sendo consumida a partir da sala de estar. De acordo com registro, pelo fato de a guarnição ter sido acionada precocemente, foi possível preservar aproximadamente 75% da residência, ou seja, o combate se deu no cômodo da sala de estar, houve necessidade de arrombar a porta da frente (sala de estar) para possibilitar o combate. Após o primeiro combate, foi realizada uma inspeção pela casa para identificar possíveis focos em outros cômodos. Não sendo constatado foco, foi iniciado o rescaldo da área atingida. Nenhum militar se feriu ou equipamento foi perdido. Após orientações aos moradores da residência, a guarnição retornou ao quartel da 7ª CIBM.

