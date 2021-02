Destaques 01/02/2021 05:40 Eliza Gund I Nativa News Homem tem rosto desfigurado ao ser espancado no terminal rodoviário de Alta Floresta Foto: Reprodução Um homem de 38 anos acionou socorro do Corpo de Bombeiros na noite deste sábado (30) após sofrer agressões. Com o rosto desfigurado a vítima foi deixada aos cuidados médicos no Pronto Socorro do Hospital Regional. De acordo com registro do Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada as 19h56 para atendimento na Av. Ariosto da Riva, setor GS. No local o paciente se encontrava sentado ao solo, com o rosto desfigurado e relatando ter sido espancado no Terminal Rodoviário. Não soube explicar os fatos que o colocaram em tal circunstância. O homem ainda relatou sua vontade de não chamar a Polícia Milita, pois ele mesmo faria posteriormente.

