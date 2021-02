Destaques 01/02/2021 10:36 André Santana Câmara de Vereadores de Cuiabá abre inscrições para concurso; remunerações iniciais são de até R$ 9 mil As inscrições para o concurso público da Câmara dos Vereadores de Cuiabá terão início nesta segunda-feira (1). Com remunerações iniciais de até R$ 9.086,12, considerando o auxílio alimentação, o certame oferece vagas para preenchimento imediato e formação de cadastro reserva.

Dentre os cargos disponibilizados destaca-se o de técnico legislativo. Com remuneração inicial de R$ 3.789,85 a função exige apenas o nível médio. Há ainda vagas para analista legislativo (R$ 4858,77); para controlador interno (R$ 7986,12) e cadastro reserva para contador (R$ 7986,12).

Vale destacar que, para todos os casos, soma-se o valor de R$ 1100, correspondente ao auxílio alimentação. Já a jornada de trabalho é de 30 horas semanais.

O certame é conduzido pelo Instituto Selecon, que possui atuação em âmbito nacional e é especializado em concursos públicos e processos seletivos. Na avaliação do sócio fundador e diretor de concursos da entidade, Marcus São Thiago, esta é uma excelente oportunidade para aqueles que buscam por estabilidade profissional em 2021.

Ele lembra que o Instituto já concluiu diversas provas em Cuiabá ao longo dos últimos anos, o que reforça seu compromisso com a população cuiabana e com o poder público. “Percebemos que o poder público quer obter os melhores resultados e chegar aos melhores candidatos. Por conta disso é que promovemos uma avaliação transparente e totalmente vinculada à legalidade e à isonomia, oferecendo segurança aos candidatos e ao Município”, diz.

De acordo com Marcus, para o concurso da Câmara, o preenchimento inicial é de 13 vagas, além de cadastro reserva. Sendo assim, os aprovados para o cadastro reserva poderão ser chamados ao longo da validade do concurso, de dois anos, prazo prorrogável por igual período.

Os interessados têm até o dia 4 de abril de 2021 para se inscrever. Já a aplicação das provas está prevista para 13 de junho. O edital completo, assim como a página de inscrição, pode ser acessado em: https://selecon.org.br/

Serviço:

Central telefônica (para informações e esclarecimentos): Serviço de Atendimento ao Candidato - (SAC): 0800 799 9905 - (65) 3653 0131 – (65) 3642 7184 – (21) 2532-9638 - (21) 2215-2131 – (21) 2036 0563 – (21) 2036 0564, somente em dias úteis, das 9h às 17h.

Posto de Informações Selecon Local: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1856 – sala 403 – Jardim Aclimação - Cuiabá-MT. Período e horário de funcionamento: a partir das 09h, do dia 29/12/2020, somente em dias úteis, das 9h às 12h e das 13h às 17h.

E-mail do concurso para contato de candidato: faleconosco@institutoselecon.org.br

Voltar + Destaques