Destaques 02/02/2021 09:15 G1MT Projeto de lei proíbe o uso de copos plásticos descartáveis em eventos oficiais em MT Os utensílios devem ser substituídos por similares de material biodegradável e/ou reutilizável a fim de permitir a reciclagem. Foto: Reprodução/TV Globo Um projeto de lei proíbe o uso de copos plásticos descartáveis em eventos oficiais ou que pertençam ao calendário oficial de Mato Grosso. O projeto ainda deve ser votado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) e, se aprovado, sancionado pelo governo do estado. A ideia é reduzir a poluição ambiental causada pelo excesso de material plástico no meio ambiente. O Projeto de Lei nº 1017/20, de autoria do deputado estadual Paulo Araújo (Progressistas), foi apresentado na ALMT. Estima-se que é consumido, no Brasil, cerca de 720 milhões de copos descartáveis por dia, o que corresponde a 1500 toneladas de resíduos diariamente, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos (Abrelpe). Incluem-se dentro da proibição, os eventos patrocinados, incentivados ou que dependam de alguma cooperação do poder executivo. Os utensílios devem ser substituídos por similares de material biodegradável e/ou reutilizável a fim de permitir a reciclagem. Na justificativa da propositura, o deputado informa de que forma essa lei pode beneficiar o Estado, com a intenção de redução da produção de lixo e promover educação ambiental, difundindo o conhecimento sobre o problema que os resíduos trazem ao planeta. Paulo Araújo, lembra que o plástico, que não é reciclado e descartado de forma incorreta, pode acabar nos rios do Estado e de forma abrangente nos oceanos do país.

