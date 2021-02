Destaques 02/02/2021 18:47 Só Notícias Motorista carbonizado em colisão na MT-208 será identificado através de DNA A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) confirmou, ao Só Notícias, que uma pessoa que seria familiar do motorista do Renault Duster preto, que se envolveu em colisão com um caminhão Ford Baú, ontem de manhã, na MT-208, entre Alta Floresta e Nova Monte Verde (314 e 467 quilômetros de Sinop, respectivamente) compareceu à unidade para coleta de material para confronto de DNA. Os restos mortais continuarão no Instituto Médico Legal (IML) até o resultado do exame ser entregue. Não foi apontado estimativa de prazo para o resultado ser entregue. Uma fonte de Só Notícias apontou que o suposto motorista da Duster seria morador do Setor E, em Alta Floresta e estava seguindo a Nova Bandeirantes, onde trabalhava em agência bancária. O Duster ficou completamente destruído. Os motoristas que trafegavam pela rodovia chegaram a gravar o carro ainda em chamas. A parte frontal do caminhão ficou completamente danificada. De acordo com a Polícia Civil de Paranaíta, que atendeu a ocorrência, preliminarmente foi possível constatar no local que o motorista da Duster perdeu o controle e invadiu a pista contrária, atingindo o caminhão frontalmente.

Voltar + Destaques