Destaques 03/02/2021 06:48 G1MT Governo autoriza pagamento de pedágio em rodovias estaduais de MT com cartão Foi sancionada a lei estadual que permite que o pagamento dos pedágios cobrados nas rodovias estaduais seja feito com cartões de débito e crédito a partir do mês de julho. O prazo é necessário para a adaptação e adequação das concessionárias e das associações parceiras que operam no estado. O objetivo da lei é ampliar as formas de pagamento e garantir maior segurança do usuário e dos trabalhadores das praças de pedágio, com a redução de dinheiro em espécie em circulação. Atualmente, o pagamento de pedágio nas praças nas estradas de Mato Grosso é feito por meio de dinheiro em espécie e das chamadas “tags”, etiquetas eletrônicas, afixadas nos veículos, que permitem a transferência automática de valores para a concessionária, quando o usuário atravessa o sistema de leitura instalado nas praças de cobrança. Com a sanção da lei, o pagamento por meio de cartão passa a valer apenas nos 1.439 km de rodovias que estão concedidas pelo governo de Mato Grosso à iniciativa privada e à Associação Agrologística de Mato Grosso, por meio da parceria de manutenção pedagiada.

Voltar + Destaques