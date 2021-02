Destaques 03/02/2021 07:03 Só Notícias/Herbert de Souza Prefeitura de Alta Floresta abre processo seletivo para contratar profissionais da educação A prefeitura de Alta Floresta (300 quilômetros de Sinop) lançou um edital de processo seletivo para contratação de profissionais que irão trabalhar na rede municipal de educação em 2021. Os convocados trabalharão na zona urbana ou rural do município e receberão salários que variam de R$ 1,1 mil a R$ 4,3 mil, com jornadas de 30 ou 40 horas semanais de trabalho. Para o cargo de professor, serão contratados profissionais com formação em Pedagogia, Letras (Português e Inglês), Artes, Matemática, Educação Física, História, Geografia, Ciências Biológicas e Filosofia. Também serão admitidos profissionais para as áreas de apoio administrativo (nutrição, limpeza, motorista e vigia), técnico administrativo, técnico de desenvolvimento e auxiliar de classe. O salário para o cargo de professor com licenciatura plena será de R$ 4,3 mil. Professores de magistério ganharão R$ 2,9 mil. Técnicos administrativos recebem R$ 1,7 mil e técnicos de desenvolvimento ganham R$ 1,4 mil. O salário do cargo de motorista será R$ 1,8 mil e outros profissionais nos cargos de apoio receberão R$ 1,1 mil. As inscrições serão recebidas pela internet, entre os dias 4 e 10 de fevereiro, no site da prefeitura de Alta Floresta. Os candidatos serão classificados por meio de avaliação de títulos. Não foi estipulada uma quantidade de vagas, de forma que os aprovados serão convocados conforme a necessidade da administração municipal.

