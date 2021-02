Destaques 03/02/2021 08:42 Aline Chagas Portela/Assessoria Energisa investe mais de R$ 788 mil em modernização da iluminação pública em Alta Floresta Foto: Divulgação A rede de iluminação pública de Alta Floresta se torna mais sustentável e econômica em 2021. Um total de 595 lâmpadas foram substituídas na cidade por outras de LED, que são mais modernas e consomem menos energia, causando menos impactos ao meio ambiente. Com investimentos de mais de R$ 788 mil, a obra foi realizada por meio do Programa de Eficiência Energética da Energisa Mato Grosso. Regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o programa prevê a substituição de equipamentos antigos por novos, aptos ao consumo mais eficiente de energia elétrica. O projeto de iluminação pública está em fase final e será entregue nos próximos dias. Essa modernização vai proporcionar uma redução de energia para os municípios, dando possiblidade de que aplicam esse valor em outras para outras ações prioritárias. "As ações de eficiência energética realizadas pela Energisa são muito importantes por dois pontos: o primeiro é que promove conforto, segurança e satisfação para a população beneficiada. O segundo é que gera economia para as instituições, que podem empregar esses recursos em outras frentes", destaca a analista de Eficiência Energética da Energisa Mato Grosso, Monique Gomes, que é responsável pelo projeto. Vale lembrar, que a responsabilidade da iluminação pública dos municípios é da prefeitura, e para receber esse investimento, as prefeituras dos locais citados participaram da Chamada Pública para projetos de Eficiência Energética. Qualidade de energia também recebeu investimentos Menor tempo para normalizar a energia quando há interrupções do serviço, mais segurança para a população e mais confiabilidade da rede de distribuição. Essas são algumas das melhorias que a população de Alta Floresta terá com a modernização da subestação que atende a munícipio realizada no ano passado. Agora automatizada, a subestação recebeu equipamentos de ponta em tecnologia para um ganho na qualidade dos serviços na região, com investimentos de aproximadamente R$ 1,1 milhão. A empresa tem hoje 28,5 mil clientes em Alta Floresta. Desses, 79,8%% estão na área urbana e 20,2% na área rural. No total, em 2020, mais de R$ 3 milhões foram investidos em melhorias em todo o município, como substituição de postes de madeira, podas, limpeza de faixa, instalação de equipamentos mais modernos, limpeza de faixa de servidão (área embaixo das redes).

