Alta Floresta: Composição das Comissões Permanentes garante a proporcionalidade partidária

A Câmara Municipal de Alta Floresta publica na edição do Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT) desta terça-feira (03) a Portaria nº 050/2021 com a composição das Comissões Permanentes do Poder Legislativo.

A composição aconteceu em reunião realizada no dia 1º, segunda-feira, com a participação de todos os vereadores, do secretário apoio às comissões, Dr. Carlos Eduardo Marcato Cirino, e do secretário de divisão parlamentar, José Tito dos Santos.

A composição das comissões garante a proporcionalidade partidária por vagas de bancadas. Dessa forma cada comissão passou a contar com três vagas, sendo a primeira vaga para a bancada composta por 3 vereadores, a segunda vaga para as bancadas de dois vereadores e a terceira vaga para as bancadas de um vereador.

Após a composição, os próprios membros escolheram os cargos de presidente, vice-presidente e membro nos termos do artigo 58 do Regimento Interno. O vice-presidente também atuará permanentemente como relator das matérias deliberadas pela comissão. As reuniões das comissões permanentes acontecerão sempre às quartas-feiras, às 9h00min.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL:

Claudinei de Souza Jesus (MDB);

Francisca Ilmarli Teixeira (PT);

Derci Paulo Trevisan - Pitoco (PSDB).

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Marcos Roberto Menin (MDB);

Darli Luciano da Silva (PODEMOS);

Francisco Ailton dos Santos (REPUBLICANOS).

COMISSÃO DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E ASSISTÊNCIA SOCIAL:

Douglas Pereira Teixeira de Carvalho (PSC);

Bernardo Patrício dos Santos (MDB);

Leonice Klaus dos Santos (PDT).

COMISSÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO:

Marcos Roberto Menin (MDB);

Douglas Pereira Teixeira de Carvalho (PSC);

Reginaldo Luiz da Silva - Naldo da Pista (REPUBLICANOS).

COMISSÃO DE AGRICULTURA, POLÍTICA AGRÁRIA E ABASTECIMENTO:

Adelson da Silva Rezende (PDT);

Derci Paulo Trevisan – Pitoco (PSDB);

Darli Luciano da Silva (PODEMOS).

COMISSÃO DOS DIREITOS HUMANOS:

José Vaz Neto - Zé Eskiva (PL);

Francisca Ilmarli Teixeira (PT);

Bernardo Patrício dos Santos (MDB).

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:

Francisca Ilmarli Teixeira (PT);

Claudinei de Souza Jesus (MDB);

José Vaz Neto - Zé Eskiva (PL).

COMISSÃO DE ÉTICA PARLAMENTAR:

Bernardo Patrício dos Santos (MDB);

Marcos Roberto Menin (MDB);

Darli Luciano da Silva (PODEMOS).