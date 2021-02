Destaques 03/02/2021 15:58 Assessoria de Imprensa ALTA FLORESTA: Inscrições do Processo Seletivo Simplificado serão realizadas exclusivamente de forma on-line Foto: Divulgação As inscrições para este Processo Seletivo Simplificado serão realizadas, exclusivamente de forma on-line, no período de 04/02/2021 até o dia 10/02/2021. Para participar do Processo Seletivo os candidatos deverão preencher o formulário de inscrição no Formulários Google abaixo.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA VAGA DE TÉCNICO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - TDEI

https://forms.gle/RuuEiB9Vpd147gfq6

CANDIDATOS AO CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - TAE

https://forms.gle/zijCQ6c7RehDtYDL6

Professor: https://forms.gle/W3kHBCZp2ZCcXPS37

CANDIDATOS AO CARGO DE AAE (NUTRIÇÃO, LIMPEZA, VIGIA E MOTORISTA) Link https://forms.gle/gjFQHMc1UivbA8eV8.

O edital completo pode ser acessado no Diário Oficial a partir da página 39 através deste link. www.encurtador.com.br/stFST

Mais informações ou dúvidas. Ligar na secretaria de Educação. Telefone: (66) 3903-1059

Voltar + Destaques