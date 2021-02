Destaques 03/02/2021 16:56 Joanice de Deus/Diário de Cuiabá Nova variante do coronavírus pode ter chegado a Mato Grosso Em dois casos, pacientes estiveram em Manaus (AM), onde a nova cepa do vírus já foi identificada O município Rondonópolis (212 km ao Sul de Cuiabá) investiga dois possíveis casos de infecção por uma nova variante do coronavírus, que provoca a Covid-19. Em ambos os casos, os pacientes estiveram em Manaus (AM), onde a nova cepa do vírus, conhecida como P.1, já foi identificada. De acordo com informações da Prefeitura, uma das vítimas, um caminhoneiro da capital do Amazonas, estava em tráfego por Rondonópolis, quando passou mal e procurou uma unidade de pronto atendimento (UPA). O homem chegou a ser transferido para o hospital regional, mas acabou falecendo. O resultado do exame para a nova variante foi “inconclusivo”. O outro caso investigado trata-se de um morador do município, mas que também esteve recentemente em Manaus. Ele está internado em um hospital particular e são aguardados exames para identificação de uma possível variante do vírus. Conforme informações, a variante do vírus foi identificada por pesquisadores japoneses, que analisaram amostras de quatro pacientes que saíram da região Norte do Brasil. Autoridades japonesas comunicaram a descoberta ao Brasil e, em 12 de janeiro passado, a Fiocruz Amazônia confirmou que a linhagem evoluiu no Amazonas. Segundo nota técnica publicada pelo grupo da Fiocruz Amazônia, em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas (FVS-AM), a nova variante foi encontrada em 91% das amostras que tiveram seu código genético sequenciado em janeiro no estado do Amazonas. O estudo sequenciou 24 genomas coletados em novembro, e em nenhum deles foi encontrada a presença da nova variante. Em dezembro, a P.1 estava em 51% das 55 amostras, e, até 13 de janeiro, em 91% dos 35 genomas sequenciados.

