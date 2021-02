Destaques 04/02/2021 06:22 Arão Leite/J. Cidade Chefe da Sema de Alta Floresta alerta pescadores sobre pesca irregular e falta de carteira Marcos Vergueiro/Secom A temporada de pesca foi aberta no último dia primeiro de fevereiro de 2021 nos rios de Mato Grosso. Desde o início da semana tem sido comum nas ruas de Alta Floresta e cidades circunvizinhas, carros puxando carretas com embarcações a caminho de rios como Santa Helena, Paranaíta, Quatro Pontes e principalmente o Teles Pires, um dos maiores piscosos da bacia amazônica. Mas a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, unidade regional com sede em Alta Floresta, faz um alerta para que os pescadores não sejam flagrados em crimes ambientais. Conforme informações do chefe da Sema, Vinícius Rezek, tem equipes em fiscalização intensificadas nos últimos dois meses e nesse período, notou-se em cidades como Paranaíta, Carlinda, Canaã do Norte e até Colíder, grande incidência de pescadores praticando a pesca em período proibido e ainda usando equipamentos proibidos. “Essas pessoas precisam se conscientizar mais. Apreendemos muitas redes, cerca de cinco mil metros de espinhel, entre outros petrechos não permitidos pela legislação, além de ser período de defeso”, conta Rezek. Na reta final da Piracema três pessoas foram detidas também e irão responder por crime ambiental. “Agora a pesca está liberada, mas os pescadores tem que se regularizar, com carteira, respeitar a medida dos peixes e volume de pescado para transporte que é cinco quilos por pessoa e um exemplar”, lembrou o chefe da Sema.

Voltar + Destaques