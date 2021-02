Jovem é detido em Alta Floresta com pés de maconha escondido em milharal

Tráfico e cultivo ilícito de drogas desacato, desobediência e resistência, levaram um jovem de 20 anos a Delegacia de Polícia Judiciária Civil na madrugada desta quinta-feira (04), durante rondas rotineiras da Polícia Militar de Alta Floresta. Foram apreendidas mudas aparentando ser da planta cannabis sativa (maconha), balança de preciso e um caderno de anotações do tráfico.

Conforme registro da Polícia Militar, durante rondas no bairro Vila Nova o jovem foi avistado ao lado de um pé de manga, que ao notar a presença da polícia iniciou uma fuga, pulando muros e cercas, mas foi abordado após um cerco nas proximidades do ginásio do bairro. Ao ser abordado o jovem tentou quebrar o aparelho celular que carregava, resistiu à prisão, e desobedeceu todas as ordens emanadas pelas equipes. Sendo necessário o uso moderado da força e técnicas de imobilização para conter e cessar a injusta agressão do suspeito até o momento do algemamento.

Em revista pessoal, no bolso da calça do suspeito abordado, foram localizadas algumas folhas de planta, aparentando ser de maconha, murchas colhidas. O jovem relatou à guarnição da Polícia Militar que havia pego as folhas em um milharal em uma chácara na estrada São João. No local indicado pelo suspeito, foi encontrado um milharal, onde foram localizados cinco recipientes com barro e adubo, plantado cerca de seis pés de planta que aparenta ser maconha.

Ao deixar o milharal com as mudas apreendidas, a guarnição se deparou com uma menina próxima a viatura, que apresentando nervosismo relatou ser irmã do suspeito detido. Vendo que o irmão estava detido, a menina informou que havia entorpecentes na residência e perguntou se a guarnição já havia recolhido. Diante da negativa, a menina permitiu a entrada dos militares na residência, onde foram localizadas uma balança de precisão, um caderno com diversas anotações aparentando serem de vendas de entorpecentes, um maço de folhas (ainda verdes) aparentando ser maconha e um pote pequeno azul com um broto de planta aparentando ser maconha.

Diante os fatos o suspeito e o material apreendido foram conduzidos a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.