Destaques 04/02/2021 17:29 NOVA GUARITA: Carro sai da pista, pega fogo e homem morre carbonizado na MT-208 O acidente envolvendo um Fiat Uno ocorreu, hoje de manhã, na MT-208, a cerca de 4 quilômetros de centro de Nova Guarita (200 quilômetros de Sinop). A identidade do condutor está sendo confirmada. Ele seria profissional liberal e morador de Guarita. A Polícia Civil registrou no boletim de ocorrência que Só Notícias teve acesso, que o motorista era Rogério Cláudio Caione, de 48 anos. A versão apurada é que perdeu o controle da direção, saiu da pista e parou em meio a vegetação. Houve incêndio e o carro foi destruído pelas chamas. O corpo está sendo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Guarantã do Norte. Só Notícias/David Murba (fotos: Maria Jose e reprodução

