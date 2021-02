Uma carreta boiadeira acabou saindo da pista na rodovia MT-208, próximo à Alta Floresta e quase tombou. O fato ocorreu na manhã de hoje, no Km 121. De acordo com a empresa Via Brasil, o veículo seguia sentido sul quando o condutor perdeu o controle direcional, vindo a sair de pista e parar sobre a faixa de domínio.

Não houve feridos. A concessionária foi acionada para auxiliar na remoção da carreta.