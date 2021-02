Mais dois óbitos são registrados e Alta Floresta chega a 37 vítimas da Covid-19

Boletim atualizado nesta quinta-feira (4) pela Prefeitura aponta ainda 374 casos ativos do novo coronavírus/

Mais dois idosos morreram em decorrência da Covid-19 em Alta Floresta, conforme o boletim municipal atualizado nesta quinta-feira (4). As vítimas de 74 e 86 anos. Uma das vítimas uma idosa de 74 anos, ela apresentava hipertensão, diabetes e era cardiopata. Teve teste positivo no dia 20 de janeiro, os sintomas começaram após contato com familiares sintomáticos, febre, tosse e dor de cabeça. A idosa foi hospitalizada no dia 23 e foi a óbito no último dia 03, com Covid e parada cardíaca.

O outro óbito de um idoso de 86 anos, o paciente testou positivo no dia 15 de janeiro, apresentou dificuldades respiratórias e febre. Foi regulado para o Pronto Socorro em Cuiabá no dia 18 de janeiro. O idoso faleceu com complicações pulmonares, renais e intestinais no dia 03 de fevereiro.

Conforme o informativo, mais 53 resultados positivos foram registrados no município nas últimas 24h. Ao todo, Alta Floresta tem 374 ativos, 103 suspeitas da doença e mais de 3.646 casos acumulados.

Pacientes internados