Destaques 05/02/2021 06:08 Só Notícias Alta Floresta tem pelo 5º mês seguido saldo positivo na geração de empregos; indústria lidera Foto: Reprodução O município de Alta Floresta terminou dezembro com saldo positivo na geração de empregos ao criar 4 vagas a mais, saldo de 478 contratados e 474 demitidos. Já o saldo anual foi melhor com a criação de 522 postos de trabalhos e o comércio foi responsável por 387. Os dados divulgados recentemente são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. Consta ainda que a indústria ‘ajudou’ segurar o resultado para Alta Floresta não fechar o ano no vermelho empregando 12 funcionários a mais, resultado de 99 contratos formalizados e 87 trabalhadores mandados embora. Outro setor que gerou mais empregos foi o de serviços com 5 novas vagas, diferença de 93 contratados e 88 dispensados. Já o comércio fechou 7, agropecuária 4 e a construção mandou 2 pessoas a mais embora.

