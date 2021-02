Destaques 05/02/2021 10:51 Lindomar Leal/Assessoria Encerrada terceira etapa do Mutirão de Limpeza do Rio Teles Pires Foto: Divulgação A terceira e última etapa do 10º Mutirão de Limpeza do Rio Teles Pires foi concluída na quinta-feira (04) com chave de ouro. Esta foi a avaliação feita pelo vereador Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, presidente da Câmara Municipal e um dos idealizadores do evento. Durante três dias vários voluntários se mobilizaram para percorrer de barco e com a balsa o trecho entre a ponte do Rio Teles Pires, na divisa dos municípios de Carlinda e Nova Canaã do Norte, em direção ao Porto de Areia, em Alta Floresta. "Encerramos a terceira etapa da coleta de lixo com chave de ouro, sem nenhum acidente, graças a Deus e Nossa Senhora Aparecida, tudo na paz. A balsa desceu com bastante lixo", destacou o vereador Tuti. Agora a próxima ação será o dia “D” para o recolhimento do lixo retirado do Rio Teles Pires. A data foi marcada para o dia 14, no entanto, conforme o vereador Tuti, não haverá aglomeração por causa do aumento dos casos de Covid-19 no município. “O Dia D será dia 14 e sem aglomeração. Não será feito almoço para a população só para o pessoal que vai trabalhar no local”, explicou. O Mutirão de Limpeza do Rio Teles Pires é considerado evento de caráter tradicional, ambiental, cultural e popular do calendário oficial de datas e eventos do município conforme a Lei Municipal 2.533/2019. O objetivo é garantir a preservação do maior rio da região. A cada ano são retirados menos lixo do leito e das margens, resultado da conscientização por parte da população.

