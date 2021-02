Alta Floresta: obras artesanais são doadas à associação para comercialização

Com as presenças do prefeito Chico Gamba, secretária de Cultura Eliza Gomes, diretor de Cultura Valdir Garcia Junior, presidente da Associação dos Artesãos de Alta Floresta Marcelo Basílio e um pequeno grupo de pessoas, por conta da pandemia do Covid, foram expostas as obras dos 21 artesãos beneficiados cada um com a quantia de 1000 reais oriundos da Lei Aldir Blanc.

As obras foram doadas para que a Associação possa comercializá-las por meio da Casa do Artesanato. São produtos genuinamente alta florestense”, destacou Basílio lembrando que a Associação dos Artesãos é de Alta Floresta mas vem trabalhando com trabalhos de toda a região. “buscamos trabalhos de outros grupos e esse olhar é pra que consigamos fazer muito mais”.

As coleções contempladas pela Lei Aldir Blanc e no ato doadas são composta de 10 peças, somando portanto um conjunto de 210 pessoas doadas. São uma variedade de materiais e técnicas utilizadas na manufatura representando a diversidade da produção local. “Encontramoas desde grande peças com reaproveitamento de pneus à pequenas esculturas de madeira. Produtos resultantes de técnicas milenares como crochê, macramê, maioria passada de geração em geração”, registrou o cerimonial.

Eliza Gomes observou que Alta Floresta foi “o município de Mato Grosso que mais conseguiu recursos da Lei Aldir Blanc”.

O prefeito Chico Gamba elogiou toda a equipe da Secretaria e a todos os artistas. “Nessa gestão queremos contribuir muito com essa pasta e queremos resgatar alguns aspectos e valorizar a Cultura e os trabalhos dos artistas”.