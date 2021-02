Energisa abre vagas de emprego para Alta Floresta e outros 8 municípios do estado

Para quem está em busca de emprego e tentando se recuperar da crise econômica, o Grupo Energisa está com inscrições abertas para os processos seletivos de 19 oportunidades de emprego em 09 municípios do estado. Há vagas para administrativo superior, para supervisão e para atividades de campo, como Eletricista de Distribuição e Eletricista de Linha Viva. Interessados podem cadastrar o currículo na plataforma de vagas da empresa no Portal Kenoby.

As cidades com mais oportunidades para contratação imediata são Rondonópolis e Primavera do Leste, com 06 e 04 oportunidades de contratação imediata, respectivamente. Também há oportunidades para Cuiabá, Alto Araguaia, Sinop, Lucas do Rio Verde, Alta Floresta, Paranatinga e Campo Novo do Parecis.

Entre as oportunidades estão: Analista de Suporte de Gestão, Eletricista de Distribuição, Eletricista de Linha Viva de Manutenção, Eletricista de Linha Viva de Transmissão, Almoxarife, Supervisor de Almoxarifado, Supervisor de Campo e Técnico de Linha Viva.

Como se candidatar

As vagas de emprego podem ser acessadas no espaço da Energisa no Portal Kenoby pelo endereço https://jobs.kenoby.com/grupoenergisa. Dentro do site do Kenoby, o interessado deve selecionar as vagas de Mato Grosso (selecionar MT no campo “Estado”) e clicar em procurar. Lá, estarão informações sobre pré-requisitos, atividades e a opção para o cadastro do currículo.

Sobre a Energisa

Com 115 anos de história, o Grupo Energisa é o 5º maior em distribuição de energia elétrica. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 16,9 bilhões (ano 2019), o Grupo atende a 7,8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de aproximadamente 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20,5 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, geração, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de Call Center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora) e soluções em energias renováveis (Alsol).