Destaques 06/02/2021 06:31 José Vieira do Nascimento - Jornal MT Norte Alta Floresta: Vereador quer auditar os últimos 4 anos da secretaria de Educação Foto: Jornal MT Norte Os vereadores Adelson da Silva Rezende e Leonice Klaus (PDT) apresentaram na última sessão ordinária da Câmara Municipal de Alta Floresta, o requerimento 002/2021 que oficializa o Prefeito Municipal, Valdemar Gamba, extensivo a Secretaria Municipal de Educação e Controladoria do Município, determinando a realização de uma auditoriinterna, retroativa aos últimos 4 anos, na Secretaria Municipal de Educação. “Essa medida se faz necessária para apurar inúmeras denúncias de superfaturamento em licitações, principalmente na aquisição da merenda escolar, compras diretas entre outras. Além de prevenir a atual administração para que não seja responsabilizada sobre atos indevidos da administração anterior, além de esclarecer a população do município, sobre as denúncias realizadas pelo Conselho Municipal de Educação e o Conselho da Merenda Escolar”, explicam os vereadores no requerimento. Para o vereador Adelson, o requerimento tem por objetivo esclarecer a população sobre os rumores e comentários em mídias socias de que haviam superfaturamentos em licitações, principalmente da merenda escolar. “A nossa função como vereador é fiscalizar e responder para a população os possíveis desencontros de informações tornando os atos administrativos mais transparentes”, disse o vereador. Adelson explica que a população de Alta Floresta já lhe questionava ainda durante a campanha. Por isso tomou esta atitude de apresentar o Requerimento na primeira sessão ordinária da Câmara Municipal. “Durante a campanha, nós recebemos diversas cobranças da população, se chegássemos à vitória que nossos olhares fossem dirigidos a esta questão, principalmente em se tratando da merenda escolar. Nada mais justo do que atender esta reivindicação da população de Alta Floresta agora estou como vereador”, complementa. Para o vereador, os requerimentos servem de alerta para o atual prefeito. “Nós estamos atentos aos atos administrativos que a prefeitura irá fazer, não só em se tratando de merenda escolar, mas todas as aquisições que irão utilizar verbas públicas, que são os impostos de nossos cidadãos. O prefeito Chico Gamba está alinhado com a Câmara Municipal e o que todos nós esperamos é que seja uma administração transparente, para que no futuro não venha a responder por atos de improbidade administrativa, principalmente por erros de gestão anteriores”, finaliza.

Voltar + Destaques