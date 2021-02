Destaques 06/02/2021 06:44 Alta Floresta registra 38° óbito pelo coronavírus Alta Floresta registrou o 38° óbito em decorrência do coronavírus. um homem de 60 anos, morador do bairro Bom Pastor, era hipertenso, diabético e cardiopata. Ele estava Hospital Regional, no dia 30 regulado para a UTI particular, veio a óbito na quinta-feira (04), por Covid-19 e complicações decorrentes dela. Nas últimas 24 horas foram registrados, 372 casos positivos e 132 suspeitos. No total, são 3.682 testes positivos para a doença no município, incluindo nesse número 3.272 pacientes recuperados e os 38 óbitos.

