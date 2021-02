Destaques 08/02/2021 05:26 Ana Lazarini SES-MT Com chegada de nova remessa de imunizante, MT inicia vacinação de idosos acima de 90 anos Foto: Christiano Antonucci/Secom Mato Grosso recebeu 30,6 mil doses da vacina CoronaVac ontem domingo (07.02) e iniciará a imunização de idosos com mais de 90 anos. A nova remessa foi encaminhada pelo Ministério da Saúde em aeronave da Azul, que pousou às 10h no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande. As novas doses também contemplarão os trabalhadores da saúde. Por meio da Nota Técnica nº 13, o Ministério da Saúde informa que “a distribuição de vacinas foi priorizada às pessoas com 90 anos ou mais (100%) [...] em paralelo a continuidade da vacinação dos trabalhadores de saúde, com um percentual de atendimento de 6%, totalizando 73% desse público específico”. As unidades da nova remessa poderão ser utilizadas como primeira ou segunda dose, visto que o último lote da CoronaVac continha 11 mil doses destinadas exclusivamente à primeira aplicação. Para a CoronaVac, o prazo para a aplicação da segunda dose varia entre 14 e 28 dias. O gerente do Programa Estadual de Imunização em Mato Grosso, Thiago Rondon, enfatizou as orientações do Governo Federal e informou que as equipes técnicas trabalharão na distribuição proporcional do quantitativo aos municípios. “O Ministério da Saúde nos passou a estimativa e a distribuição será realizada com base nesses números, para atender aos públicos estipulados. Hoje fazemos a conferência e o armazenamento desses imunobiológicos. A partir de terça-feira já teremos parte dos municípios abastecidos”, explicou o gestor. Imediatamente após a chegada do imunizante, as equipes da Vigilância Estadual trabalharão no recebimento das doses, na conferência da quantidade, na catalogação dos imunizantes e no encaixotamento para distribuição e retirada dos municípios.

