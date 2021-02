Destaques 08/02/2021 12:10 NOVO MUNDO: PM e Sema flagram pesca predatória no Parque Estadual do Cristalino No local, foram encontradas diversas caixas de isopor com 48 peixes, sendo 23 pacus, 13 trairão, seis matrinxã, dois corimba e duas corvinas, além de cartuchos e insumos para recarga de munições, vários espinhéis, molinetes e 40 litros de gasolina temperado para motor de poupa. Foto: Divulgação Policiais militares do Núcleo de Novo Mundo (a 264 km de Cuiabá) e agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) descobriram neste domingo (07.02), um acampamento ilegal e pesca predatória no Parque Estadual do Cristalino. A denúncia feita pela gerencia da reserva florestal que fez a denúncia apontava que o crime ambiental estava em andamento. No local, foram encontradas diversas caixas de isopor com 48 peixes, sendo 23 pacus, 13 trairão, seis matrinxã, dois corimba e duas corvinas, além de cartuchos e insumos para recarga de munições, vários espinhéis, molinetes e 40 litros de gasolina temperado para motor de poupa. No acampamento foram encontrados documentos pessoais de um rapaz de 22 anos, caracterizado no boletim de ocorrência como suspeito, mas ele não foi encontrado. Todo material apreendido ficou sob a responsabilidade da Sema e os cartuchos entregues na delegacia de Guaratã do Norte.

