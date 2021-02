Destaques 08/02/2021 19:40 Só Notícias Prefeitura de Alta Floresta abre vagas temporárias com salário de até R$ 4,3 mil Foto: Nativa News O seletivo da prefeitura de Alta Floresta (314 quilômetros de Sinop) é para formar cadastro reserva dos profissionais que deverão atuar nos setores urbano e rural do município no ano letivo. Os salários variam entre R$ 1,1 mil a R$ 4,3 mil. As vagas são para professores em pedagogia, língua portuguesa, inglês, artes, matemática, educação física, história, geografia, ciências biológicas, filosofia, nutrição; apoio, limpeza, vigia, motorista escolar, técnico administrativo educacional; técnico de desenvolvimento da educação infantil e auxiliar de classe. Os interessados deverão realizar as solicitações, via internet, até a próxima quarta-feira. É preciso preencher o formulário de inscrição disponível no site portal da transparência da prefeitura. Não é cobrada taxa de inscrição. Os candidatos serão avaliados através de prova. A data ainda será divulgada. O seletivo será válido pelo ano leito, podendo ser prorrogado por igual período.

