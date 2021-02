Destaques 09/02/2021 05:23 Arão Leite/J. Cidade Endemias alerta população sobre epidemia de dengue em Alta Floresta Foto: Reprodução Os casos de dengue no município de Alta Floresta podem voltar à subir. De acordo com o setor de endemias, no ano passado o município registrou pelo menos 1200 notificações ao longo de 12 meses, oficializando em torno de 800 casos positivos. Não houve morte, mas um paciente chegou a precisar ser removido para a capital do estado devido à gravidade do quadro clínico. A situação esse ano caminha semelhante.

Segundo Edson Alves Rodrigues, que é assessor de saúde pública de vigilância epidemiológica, no mês de janeiro já foram feitas 40 notificações enquanto em fevereiro já foram 14. Uma equipe de 25 funcionários atuam em todos os bairros do município dividido em um mapa de 35 mil imóveis residenciais e comerciais. “Constatamos que para cada 100 locais visitados, três a quatro tem foco do mosquito e que 70 por cento dos locais onde as larvas são encontradas, são recipientes como garrafas, latas, caixas de água, lixo doméstico que os moradores podem evitar”, explicou.

Edson assegura que os 25 funcionários fazem cerca de 500 visitas por dia e que a cada dois meses fazem o ciclo de 35 mil terrenos, concluindo esse mesmo ciclo seis vezes ao ano. “Mas a população precisa ajudar e assim evitar nova epidemia”, resume o assessor de saúde pública lembrando que pessoas que já foram notificadas e continuarem sem tomar as medidas poderão responder sanções previstas em Lei.

Sintomas da Dengue

Febre, dores no corpo e outros sintomas parecidos ao do novo coronavírus faz com que muitas pessoas se confundem. Mas Edson orienta que os moradores quando forem acometidos aos sintomas, procurem às unidades básicas de saúde.

