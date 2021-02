Destaques 09/02/2021 06:42 Eliza Gund I Nativa News Capitania Fluvial de MT abre inscrições para o curso de formação aquaviário em Alta Floresta Foto: Divulgação A partir desta quinta-feira (11) a Capitania Fluvial de Mato Grosso (CFMT) abre inscrições para o Curso de Formação de Aquaviários – Marinheiro Fluvial de Convés – Nível 3, para o município de Alta Floresta, as inscrições seguem até o dia 15 de março. Com aplicação de Exame de Conhecimentos (Prova de Matemática e Português - Nível Fundamental Completo - 9ºano) no dia 20/03/2021 no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) – Campus Alta Floresta. O curso é destinado a qualificar pessoas para exercerem atividade profissional como Aquaviário do 2º Grupo – Fluviários. Habilita os tripulantes para Comandante (CMT) de embarcações até 50 AB, exceto aqueles que transportam passageiros, na Navegação Interior. As inscrições devem ser feitas no IFMT, o candidato deve levar documentos pessoais, copias e originais, assim como o comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU). Os documentos estão listados no edital, junto com o passo a passo de emissão de boleto da GRU, que podem ser acessados por meio do www.cfpn.mar.mil.br (Serviços – Comunicado e Editais do EPM – Capitania Fluvial de Mato Grosso), ou clicando AQUI.

