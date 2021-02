Destaques 09/02/2021 07:04 Marcelo Carvalho | PMAF Secretaria de saúde de Alta Floresta realiza pré-cadastramento para vacinação contra Covid-19 para idosos acima de 80 anos. Foto: Reprodução A secretaria de saúde de Alta Floresta dará início a partir desta terça-feira (09/02) pré-cadastramento para a vacinação contra a covid-19 em idosos de 80 anos ou mais. Para realizar esse pré-cadastro, o mesmo deve de dirigir a unidade de saúde mais perto de sua residência com os documentos básicos: CPF, Cartão do SUS e um comprovante de endereço e telefone. Se a família achar necessário, poderá ir um responsável por esse idoso até a unidade de saúde para realizar o procedimento.

Após a realização deste pré-cadastramento, será realizado um agendamento para essa vacinação, para que não gere aglomeração. Os idosos acamados serão vacinados em suas residências.

Para pessoas nas comunidades rurais, ligar no telefone 66 3521.3176

Voltar + Destaques