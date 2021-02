Destaques 09/02/2021 14:31 Assessoria PM/AF Municípios do consórcio Alto Tapajós pedem mais leitos de UTI ao governador Mauro Mendes Foto: Divulgação Prefeitos e Secretários de Saúde dos municípios que compõem o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós (Alta Floresta, Paranaíta, Carlinda, Apiacás, Nova Bandeirantes e Nova Monte Verde) se reuniram na tarde da ultima segunda-feira, 08, no auditório do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) com o propósito de se posicionarem sobre a real situação do COVID-19 que vem aumentando o número de casos positivados e ocupando cada vez mais o número de leitos disponíveis. “Estamos aqui juntando forças em função desse Covid-19 que vem aumentando e essa nossa discussão é pra que a gente se previna para que amanhã, caso aumente os casos, nos tenhamos condições para atender a população”, disse o prefeito Chico Gamba. Osmar Moreira, prefeito de Paranaíta, clamou “Nossa população hoje tá correndo risco. Chegamos ao limite máximo de ocupação. Estamos mil quilômetros de Cuiabá e a nossa logística de transporte é muito difícil”. A prefeita de Carlinda pediu à população para se cuidar, “estamos preocupados com o aumento nos casos de COVID”. A vice-prefeita de Apiacás Fabiana Pessoal destacou que “Os seis municípios foram convocados em caráter emergencial e definimos estratégias importantes” e cobrou respeito às medidas restritivas. “O que estamos vivenciando agora é a de que cada vez mais estamos diante do fato de que agora o que está acontecendo é cada vez mais grave, cada vez mais vidas estão sendo ceifadas” lembrou o secretário de Saúde de Alta Floresta Laureano Barela. Ao final todos os prefeito assinaram o oficio que foi enviado ao governador Mauro Mendes par que ele olhe com carinho a região e socorra os municípios na implantação de leitos de UTI.

