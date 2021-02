Destaques 09/02/2021 14:47 Assessoria de Imprensa Águas Alta Floresta alerta sobre descarte de lixo na rede de esgoto prejudica o sistema de tratamento Águas Alta Floresta alerta para o acúmulo de resíduos sólidos nas tubulações. Foto: Reprodução A coleta e o tratamento do esgoto fazem parte do setor de saneamento básico e são fundamentais para a população, já que contribuem diretamente com a saúde, qualidade de vida da sociedade e preservação do meio ambiente. A Águas Alta Floresta, empresa responsável pelo esgotamento sanitário no município, alerta a população sobre os prejuízos do descarte irregular de resíduos nas redes de esgoto. Pertencente ao Grupo Iguá, a Águas Alta Floresta constatou que, em geral, os casos de obstrução da rede de esgoto são causados pelo acúmulo de lixo nas tubulações. Fraldas descartáveis, absorventes, papel higiênico, embalagens plásticas, entre outros resíduos sólidos, são encontrados com frequência nas tubulações que transportam o efluente para o seu tratamento, provocando a sobrecarga da rede de esgoto. “O descarte irregular de lixo na rede de esgoto é um problema para o sistema de esgotamento sanitário. O acúmulo deste tipo de resíduo provoca a obstrução das tubulações e extravasamentos de esgoto, prejudicando todo o sistema e a população em geral”, explica o gerente da Águas Alta Floresta, Christopher Alves. Para que o tratamento de esgoto não seja comprometido, a equipe da concessionária realizou, em 2020, cerca de 110 desobstruções em redes e ramais de esgoto. Além disso, são feitas limpezas preventivas das tubulações, em todos os bairros, a fim de amenizar os riscos de entupimentos. “Uma mudança simples de atitude já ajuda a evitar inúmeros transtornos. É importante que a comunidade de Alta Floresta, opte pelo descarte adequado de dos resíduos sólidos. Afinal, o esgoto sem tratamento traz risco à saúde e danos ao meio ambiente”, reforça Alves.

