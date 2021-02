Destaques 10/02/2021 05:18 Mais dois óbitos são registrados e Alta Floresta chega a 40 vítimas da Covid-19 Foto: Reprodução Mais duas pessoal morreram em decorrência da Covid-19 em Alta Floresta, conforme o boletim municipal atualizado nesta terça-feira (9). As vítimas de 63 e 74 anos estavam internadas na rede particular. Conforme a secretaria municipal de saúde, uma das vítimas tinha 63 anos, altaflorestense, sem comorbidades e veio a óbito por COVID-19 no dia 14 de janeiro em Curitiba, Paraná. A outra vítima trata-se de um homem de 74 anos, hipertenso, apresentou sintomas em 30 de dezembro de 2020 (febre e tosse), após contato com pessoas próximas que estavam sintomáticas, foi hospitalizado no dia 09 de janeiro, transferido para a capital Cuiabá em 19 de janeiro e veio a óbito no último dia 06 de fevereiro de COVID-19 e complicações. Conforme o informativo, mais 16 resultados positivos foram registrados no município nas últimas 24h. Ao todo, 325 casos ativos, 3770 casos acumulados e 3405 recuperados.. Leitos Segundo o boletim, a ocupação de leitos de UTI geral na rede municipal subiu para 100%. A ocupação dos leitos de UTI destinados ao tratamento de pacientes com coronavírus do sistema público municipal também para 100%.

