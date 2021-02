Destaques 10/02/2021 06:00 LINDOMAR LEAL: Assessoria de Imprensa Alta Floresta: Prefeitura recupera rua no Bairro Jardim Renascer Foto: Divulgação A Prefeitura de Alta Floresta por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos iniciou nesta segunda-feira (8) a recuperação do bairro Jardim Renascer. A demanda havia sido apresentada pelo presidente da Câmara Municipal, Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, e pelos moradores durante uma reunião com o prefeito Valdemar Gamba. “O prefeito e o secretário de obras prontamente atenderam o nosso pedido e ao pedido da comunidade e o bairro está sendo recuperado para melhorar as condições das ruas e avenidas”, ressaltou Tuti que acompanhou os serviços no período da tarde. Com a intensidade do período chuvoso ruas e avenidas do Jardim Renascer ficaram bastante danificadas e em alguns lugares até a passagem de veículos ficou comprometida. No entanto, para resolver o problema e melhorar as condições de trafegabilidade nas vias do bairro, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos está patrolando e cascalhando principalmente os pontos críticos.

